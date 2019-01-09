РИАМО - 9 янв. Стенд в историческом парке «Россия – Моя история» на ВДНХ, где были заклеены даты, связанные с терактами на Дубровке и в Беслане и событиями в Грузии, не находился на экспозиции, он располагался в рабочей зоне, говорится в сообщении пресс-службы проекта «Россия – моя история».

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в павильоне на ВДНХ, где располагается мультимедийный исторический парк «Россия - моя история», на большом стенде экспозиции оказались заклеены четыре даты: гибели подлодки «Курск», захвата заложников в «Норд-Осте» и Беслане, а также вооруженного конфликта в Грузии.

«Баннер, ставший предметом обсуждения, находится не на экспозиции, а в проходном коридоре рабочей зоны. Действительно на нем были обнаружены повреждения в виде грубо заклеенных полосами белой бумаги дат, упомянутых в критических публикациях», — говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, на исторической экспозиции «Россия – моя история» о теракте 2002 года на Дубровке повествуется в залах, посвященных истории ХXI века на трех центральных электронных носителях. О трагических событиях в Беслане 1 сентября 2004 года — на шести носителях. О событиях в Грузии в августе 2008 года рассказано на двух стендах.

«Следует отметить, что данная историческая информация присутствует не только в московской экспозиции, но и в других восемнадцати исторических парках в разных городах России, в чем легко убедиться», — добавляется в сообщении.

Сейчас в историческом парке проводят служебную проверку по данному инциденту. Наклейки с баннера удалили.