РИАМО - 9 янв. За новогодние праздники с территории восьми муниципалитетов Подмосковья, входящих в Воскресенский кластер, вывезли порядка 100 тысяч кубометров мусора, говорится в сообщении единого регионального оператора Воскресенского кластера.

«В первые дни нового года с территории восьми муниципальных образований региональный оператор вывозил около 15 тысяч кубических метров отходов. А всего за восемь дней объем отходов, собранных в кластере, составил 98,64 тысячи кубических метров», – отмечается в сообщении.

Увеличение объема отходов связано, в первую очередь, с тем, что в ряде случаев мусоровывозящие компании, чьи полномочия заканчивались 31 декабря 2018 года, прекратили сбор и перевозку отходов за несколько дней до конца официального срока работы.

Представители регоператора и администраций муниципальных образований фиксировали случаи демонтажа оборудования и прекращения вывоза ТКО уже 28 декабря. Все данные по выявленным прецедентам собраны в единый реестр и переданы в надзорные органы.

Для ликвидации мусорных завалов в первые дни был увеличен график работы мусоровозов, стандартные 12-часовые смены были увеличены до 19 часов. Помощь в ликвидации мусора активно оказывали муниципалитеты, работники УК и муниципальных предприятий. В результате совместных усилий к 5 января удалось полностью справится с ситуацией работа вошла в штатный режим.

«В настоящее время контейнерный парк кластера составляет более 11 тысяч емкостей. Ежедневно на территории работало свыше 200 единиц спецтехники и около 450 человек: водители, механики, грузчики, дворники, диспетчеры, операторы колл-центра и сотрудники территориальных отделений регионального оператора», – уточняется в материале.

Контроль за всеми процессами осуществлялся в центральном офисе компании в круглосуточном режиме, для чего был создан специальный штаб.

Кроме того, одновременно с вывозов отходов на территории кластера было установлено 1,3 тысячи новых контейнеров. В Егорьевске в первые дни нового года установили 166 новых контейнеров и бункеров, в Воскресенске – 127, в Шатуре и Рошале – 268, в Люберцах - 133, Раменском – 310 и Жуковском - 296.

С 1 января 2019 года единый региональный оператор Воскресенского кластера «ЭкоЛайн-Воскресенск» комплексно приступил к выполнению своих обязанностей по организации сбора, транспортирования, обработки и размещения твердых коммунальных отходов. Воскресенский кластер включает в себя: Раменский и Воскресенский районы, городские округа Люберцы, Жуковский, Бронницы, Егорьевск, Шатура и Рошаль.

С началом 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедрен раздельный сбор мусора. Мусор будет перерабатываться раздельно. Из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций. Из «чистых», а это порядка 40% от поступающего объема твердых коммунальных отходов, будет извлечено и в дальнейшем использовано до 20% полезных фракций. Из «грязных» отходов отберут органику, которую переработают в компост.