РИАМО – 9 янв. Глава и совладелец Amazon Джефф Безос, который является самым богатым человеком в мире, разводится со своей супругой Маккензи Безос, сообщает Газета.ru.

«Если бы мы знали, что расстанемся спустя 25 лет, мы бы снова все повторили. Мы решили развестись, но остались друзьями. У нас была прекрасная жизнь как у женатой пары, а впереди у нас прекрасное будущее как у родителей, друзей и партнеров в различных проектах», – говорится в их совместном заявлении, размещенном в Twitter.

Джефф и Маккензи поженились в 1993 году. У супругов четверо детей – трое родных сыновей и приемная дочь.

54-летний Джефф Безос возглавляет рейтинг богатейших людей планеты по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в 137 миллиардов долларов.