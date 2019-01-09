РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 янв. Абоненты сети Seven Sky испытывают трудности с подключением из-за аварии на магистрали в Красногорске, ведутся восстановительные работы, сообщается на официальном сайте оператора.

«Уважаемые абоненты сети Seven Sky! В связи с аварией на магистрали, в Красногорске наблюдаются проблемы с предоставлением доступа к услугам», - говорится в сообщении.

Аварийная бригада ведет восстановительные работы.

«Время устранения - к 20:00 сегодня (9 января - ред.). Приносим извинения. Поврежден кабель в районе строительства развязки на Волоколамском шоссе», - пояснил представитель компании в группе «Павшинская пойма Online» в соцсети «ВКонтакте».