РИАМО – 9 янв. С момента закрытия летней навигации объем пассажирских перевозок по Москве-реке составил около 50 тысяч человек, в праздничные дни яхты-ледоколы приняли на борт свыше 16 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы ФГБУ «Канал имени Москвы».

Несмотря на мороз и снегопады, зимний туризм по водным путям российской столицы демонстрирует уверенный рост.

«С 18 ноября 2018 года по 8 января 2019-го речной пассажиропоток составил около 50 тысяч человек, а теплоходы совершили более 730 рейсов. По сравнению с аналогичным периодом прошлой зимней навигации эти показатели увеличились на 13% и 16% соответственно. Значительную загрузку флота обеспечили новогодние праздники. На их долю пришлось 33% всего двухмесячного пассажиропотока», – сказал руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин.

Зимняя навигация в Москве стала возможна в ноябре 2009 года с появлением «Флотилии Рэдиссон Ройал».

«Основной маршрут – от причала гостиницы «Украина» до Котельнической набережной и обратно. Теплоходы «Флотилии» имеют ледокольный класс, поэтому могут ходить при битом льде толщиной до 20 сантиметров Но даже если Москва-река из-за сильных морозов промерзнет глубже, ее расчистят ледоколы», – добавил Елянюшкин.

По его словам, популярность зимней навигации позволила сделать ее визитной карточкой столицы.

«Большинство гостей – это сами москвичи, жители Санкт-Петербурга и других городов-миллионников. Прогулки по водной магистрали российской столицы совершают также иностранные туристы. Помимо представителей Китая, США, Великобритании, Германии, Испании, Индии и Африки, яхты-ледоколы привлекают граждан Бразилии, Новой Зеландии, Австралии, Республики Панама и острова Мальта», – подчеркнул Елянюшкин.

Он отметил, что сейчас водные пути Москвы могут работать в круглогодичном режиме.

«Отрадно, что с каждым годом интерес к водному туризму растет. И, безусловно, этому есть логичное объяснение. Создается современная инфраструктура, обновляется флот, появляются высококлассные сервисы, оценить которые в Россию едут из-за рубежа. «Канал имени Москвы» при поддержке Федерального агентства морского и речного транспорта создает все условия для развития пассажирских перевозок. На повестке стоит модернизация и реконструкция наших гидротехнических сооружений. Это позволяет оживить традиционные и разработать новые маршруты», – заключил Елянюшкин.