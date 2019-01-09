РИАМО - 9 янв. В среду утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении полицейских, конвоировавших подсудимых по делу «банды GTA», которые напали на сотрудников полиции, завладели их оружием и сбежали из-под стражи, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших командира отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД РФ по Московской области, заместителя командира взвода, а также старших полицейских конвоя в совершении халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью.

«После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Красногорский районный суд Московской области для рассмотрения по существу», – отмечается в сообщении.

«Бандой GTA» СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012-2014 годах. Это название – отсылка к популярной компьютерной игре Grand Theft Auto (GTA), где персонажи отличались особой жестокостью при совершении различных преступлений.

В банде состояли порядка 15 выходцев из Средней Азии, на их счету полтора десятка разбойных нападений, убийство 17 человек и покушение еще на двух. Нападения бандиты совершали на подмосковных автомагистралях, где убивали жертв и забирали их имущество. Преступников задержали в ноябре 2014 года, при этом предполагаемый лидер банды Ибайдулло Субханов был убит.

Первого августа 2017 года подсудимые Холик Субханов, Фазритдин Хасанов, Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов и Додохонов вступили в сговор на совершение совместного побега из-под стражи и напали в лифте на конвоировавших их сотрудников. Похитив служебное оружие конвоиров и совершив побег из-под стражи, подсудимые открыли огонь по сотрудникам полиции и Росгвардии. В ходе последовавшей перестрелки четверо из пятерых нападавших получили смертельные ранения.