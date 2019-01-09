РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 янв. Автовладельцев подмосковного Подольска попросили убрать машины с двух улиц микрорайона Климовск 10 января для беспрепятственной уборки проезжей части, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Вниманию автовладельцев! Завтра (10 января - ред.) подрядными организациями МБУ «ПКБ» и ООО «Зеленхоз» будут проводиться работы по вывозу снега с проезжих частей улиц Садовая и Первомайская в микрорайоне Климовск. Просим автовладельцев убрать припаркованные автомобили», - говорится в сообщении.

Автовладельцам, которые препятствуют проведению работ по уборке снега, может грозить предупреждение или административный штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей. Должностным лицам грозит штраф от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, а юридическим лицам - от 10 до 30 тысяч рублей.