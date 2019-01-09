РИАМО - 9 янв. В Подмосковье утвердили форму реестра кладбищ и порядок формирования и ведения реестра, соответствующий документ есть в распоряжении РИАМО.
«Утвердить прилагаемую форму реестра кладбищ, крематориев, стен скорби и других объектов похоронного назначения, расположенных на территории Московской области», — говорится в распоряжении Главного управления региональной безопасности Подмосковья.
Также утвержден порядок формирования и ведения реестра.
Основная цель формирования и ведения реестра – обеспечение сбора, хранения и предоставления полной и достоверной информации о кладбищах, крематориях, стенах скорби и других объектах похоронного назначения (похоронных домах) Подмосковья. Формирует и ведет реестр Главное управление региональной безопасности Московской области.
Реестр формируется и ведется в электронном виде на основании сведений, предоставляемых органами местного самоуправления муниципалитетов.
Информация, содержащаяся в реестре, является открытой и доступной для ознакомления с ней заинтересованных лиц и предоставляется на безвозмездной основе.
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