РИАМО - 9 янв. В Подмосковье утвердили форму реестра кладбищ и порядок формирования и ведения реестра, соответствующий документ есть в распоряжении РИАМО.

«Утвердить прилагаемую форму реестра кладбищ, крематориев, стен скорби и других объектов похоронного назначения, расположенных на территории Московской области», — говорится в распоряжении Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Также утвержден порядок формирования и ведения реестра.

Основная цель формирования и ведения реестра – обеспечение сбора, хранения и предоставления полной и достоверной информации о кладбищах, крематориях, стенах скорби и других объектах похоронного назначения (похоронных домах) Подмосковья. Формирует и ведет реестр Главное управление региональной безопасности Московской области.

Реестр формируется и ведется в электронном виде на основании сведений, предоставляемых органами местного самоуправления муниципалитетов.

Информация, содержащаяся в реестре, является открытой и доступной для ознакомления с ней заинтересованных лиц и предоставляется на безвозмездной основе.