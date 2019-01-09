РИАМО - 9 янв. В подмосковной Лобне двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа, по данному факту полицией проводится проверка, сообщил РИАМО источник в правоохранительных органах.

«Инцидент произошел 7 января. Ребенок облокотился на москитную сетку и выпал из окна», - сказал собеседник агентства.

Представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области подтвердил факт происшествия. Он уточнил, что ребенок 2016 года рождения, по данному факту начата проверка.

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