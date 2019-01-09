РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 янв. Мини-футбольный клуб «Спартак» 12 января сыграет с московской командой «КПРФ-2», матч пройдет во Дворце спорта «Триумф» подмосковных Люберец, сообщается в Instagram- аккаунте спорткомитета администрации муниципалитета.

«В рамках первенства России по мини-футболу 12 января МФК «Спартак» сыграет во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах. Противником станет «КПРФ-2» из Москвы», - говорится в сообщении.

Матч начнется в 19:00. Вход свободный.

Дворец спорта «Триумф» находится по адресу: Смирновская улица, дом №4.