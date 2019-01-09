РИАМО - 9 янв. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил Московский губернский театр с пятилетием и пожелал ему процветания и развития.

«Московскому губернскому театру — 5 лет! Несмотря на столь юный возраст, он уже полюбился зрителю, стал узнаваем благодаря успешным премьерам и сильной труппе. Особая благодарность художественному руководителю Сергею Безрукову за трепетное отношение к театру и вложенные силы! Желаю вам развития, процветания и больше новых постановок!» - написал Воробьев в соцсети Instagram.

Московский губернский театр начал свое существование в 2013 году. Он был создан путем слияния двух областных театров: Московского областного драматического театра имени А.Н. Островского и Московского областного государственного Камерного театра. Художественный руководитель – народный артист РФ Сергей Безруков.

На спектакли театра могут прийти все, в том числе люди с ограниченными возможностями. В театре имеются пандус и лифт для инвалидов. Московский губернский театр первым в России стал показывать спектакли в сопровождении тифлокомментария – специального пояснительного текста для людей, имеющих ограниченные возможности по зрению. Сегодня в сопровождении тифлокомментария идут уже девять спектаклей.

В ноябре 2013 года театр и его художественный руководитель были удостоены национальной премии имени Елены Мухиной в номинации «Инновационный прорыв» – за создание «Театра, доступного для всех».

За пять сезонов Московский губернский театр обогатил свою афишу рекордным количеством спектаклей: более 30 новых названий появилось на большой и малой сценах, среди них заметную роль играет классика: «Нашла коса на камень» по мотивам произведений А. Островского, «Цветы запоздалые» и «Вишневый сад» А. Чехова, «Свадьба Кречинского» Сухово-Кобылина, «Веселый солдат» В. Астафьева и другие.

Московский губернский театр – это замечательный актерский ансамбль, где работают известные широкой публике Антон Хабаров, Карина Андоленко, Галина Бокашевская, Александр Тютин, Анна Снаткина.