РИАМО - 9 янв. Энергетики филиала «Новая Москва» обеспечили надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей Троицкого и Новомосковского административных округов в новогодние праздники, во время каникул в оперативной готовности находились 19 бригад, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

«На период праздников было организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Разработана четкая схема оповещения и вызова аварийно-восстановительных бригад в случае возникновения технологических нарушений. Проводились внеплановые проверки охраняемых и неохраняемых объектов. В условиях обильного снегопада был усилен контроль за электросетевыми объектами, состоянием линий электропередачи», — говорится в сообщении.

На протяжении всех праздников в оперативной готовности находились 19 бригад (132 человека) и 15 единиц спецтехники. Персонал был готов оперативно отреагировать на любые изменения оперативной обстановки во всех населенных пунктах ТиНАО.

В новой Москве реализуется ряд высокотехнологичных проектов в сфере энергетики. Один из них – «умные» сети Smart Grid. Это комплекс телемеханики, обеспечивающий полный контроль и оперативную управляемость сетевым хозяйством.

«К 2022 году эта система обеспечит полную наблюдаемость и управляемость сети на новых территориях. Это позволит минимизировать технологические нарушения и повысить качество электроснабжения потребителей», — отметил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

По его словам, полимерные изоляторы обладают большей механической прочностью, высокой устойчивостью к атмосферным загрязнениям и перенапряжениям в сети. Их применение поможет снизить издержки при техобслуживании, капитальном ремонте, строительстве и реконструкции объектов энергоинфраструктуры.

Реализация целевой программы обеспечит бесперебойную работу ЛЭП и повысит надежность энергоснабжения новой Москвы.