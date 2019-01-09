РИАМО - 9 янв. Более 600 спортивно-массовых мероприятий прошли в новогодние праздники в Московской области, их посетили свыше 500 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

«Как обычно в новогодние праздники в Подмосковье было множество вариантов провести время с пользой для здоровья. Это и катки, самые крупные из которых были в Коломне, Королеве и Жуковском, и горнолыжные трассы, которыми особенно славится Дмитровский городской округ. Всего более 600 спортивно-массовых мероприятий, которые в общей сложности посетило более 500 тысяч человек», - сказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Он уточнил, что в Дмитрове также проходит традиционный фестиваль воздухоплавателей «Яблоки на снегу». В небо на аэростатах поднимаются не только пилоты, но и Дед Мороз со Снегурочкой.

Среди мероприятий в регионе были профессиональные турниры и любительские соревнования для взрослых и детей, массовые катания на катках, лыжных трассах и горнолыжных курортах.

Такому интересу со стороны посетителей способствовало и то, что на улице установилась настоящая русская зима.

«Одна из самых масштабных программ была приготовлена в Коломне. Для массового катания все январские праздники были доступны закрытый каток с искусственным льдом в конькобежном центре, естественный лед, залитый на стадионах «Авангард» и «Труд». Для любителей лыж доступны трассы в парке «50-летия Октября». На катке в сквере имени Зайцева провели мастер-класс по фигурному катанию. Около 14 тысяч человек посетили спортивно-массовые мероприятия в городском округе», – дополняется в материале.

В Дмитровском городском округе по максимуму были задействованы горнолыжные трассы. Семь горнолыжных парков, оборудованные снежными пушками, подъемниками, кресельными канатными дорогами и гостиничными комплексами, за время праздников посетило 120 тысяч человек. Всего же в Дмитровском городском округе прошло 43 спортивных мероприятия, а покататься на коньках можно было на 23 катках.

«В Жуковском основные активности сосредоточились в спорткомплексе «Метеор». На льду самого крупного открытого катка Московской области все дни новогодних каникул проходили сеансы массового катания и там же соревнования юных фигуристов. Рядом в крытой части спорткомплекса проходили рождественские встречи по большому теннису и турнир имени Газаряна по настольному теннису», – резюмируется в сообщении.

В 2018 году число занимающихся массовым спортом в Московской области достигло порядка 3 миллионов человек, спортивная индустрия Подмосковья сделала шаг вперед сразу по нескольким направлениям.