РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 янв. Сотрудники полиции в Подольске задержали 31-летнего местного жителя по подозрению в серии краж из торгового зала магазина, сумма похищенного составила более 20 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«В дежурную часть 5 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от представителя торговой организации о том, что неизвестный совершал кражи товаров из торгового зала магазина, расположенного на улице Ленинградская. Общая сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей. Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Подольску в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан ранее судимый 31-летний местный житель», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В отношении задержанного избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.