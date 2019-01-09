РИАМО - 9 янв. Столичные следователи проводят проверку по факту гибели мужчины в результате пожара в жилом доме на северо-востоке Москвы, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

Днем в среду в квартире жилого дома по улице Милашенкова произошло возгорание. После тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины 1969 года рождения.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка. В настоящее время следователи работают на месте происшествия», – сказала собеседник агентства.

В рамках проверки пройдут все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств ЧП.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, заключила Иванова.