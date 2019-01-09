РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 янв. Сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» задержали 27-летнего жителя Ногинска, подозреваемого в краже автомобиля у производственного комплекса на 2 километре МКАД в Реутове, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Реутов МУ МВД России «Балашихинское» поступило сообщение от 37-летнего местного жителя. По его словам, неизвестный похитил от одного из производственных комплексов на 2-м километре МКАД автомобиль отечественного производства. Сумма ущерба составила 53 тысячи рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан 27-летний житель Ногинска. Следственным управлением возбуждено уголовное дело по статье «Кража»», – говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.