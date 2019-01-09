РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 янв. Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в бане одного из СНТ подмосковного Подольска, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В среду (9 января - ред.) в 15:15 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в бане по адресу: городской округ Подольск, СНТ «Заря». В 16:50 сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание», – говорится в сообщении.

Всего к тушению пожара привлекли четыре единицы техники и 13 человек личного состава.