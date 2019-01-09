РИАМО – 9 янв. Молодая жительница столицы засняла на видео издевательства над собственным малолетним сыном, семья уже становилась участником похожего скандала, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Распространенный ролик с издевательствами над маленьким мальчиком шокировал пользователей соцсетей.

«У младшего ребенка (всего у пары двое детей – ред.) в этой семье паралич руки из-за последствий родовой травмы. А родители утверждают, что в соцсетях их травят вот уже в течение двух лет. Семью проверяли и сотрудники социальных служб, и полиция, причем несколько раз, но никаких претензий не возникало», – отмечается в материале.

Издание уточняет, что семья обращалась в полицию. Родители просили «прекратить травлю» со стороны неизвестных, однако уголовное дело не возбуждалось.

«Им сказали, что трудно найти состав преступления, поэтому ничего не возбуждали», – добавляется в сообщении.

По данным ряда СМИ, мальчик которого на видеозаписи оскорбляет 27-летняя Олеся С., просидел в манеже почти сутки. Пользователи соцсетей заявляют, что мать держит ребенка в условиях антисанитарии.

Из ролика ясно, что мальчик сидит в ванной, а женщина кричит на него, употребляя нецензурные выражения.

«Кроме того, в Сети были опубликованы и фото малыша. На его теле можно видеть кровоподтеки», – заключается в статье.