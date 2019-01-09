РИАМО - 9 янв. Сотрудники «Москоллектора» в новогодние праздники дежурили в столице, всего свыше 2,8 тысячи работников обеспечили безаварийную работу московских коллекторов и очищали сооружения от снега, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«За прошедшие 10 праздничных дней трудовую вахту несли в совокупности 2818 человек, обеспечивая бесперебойную безаварийную работу 780-километрового коллекторного хозяйства ГУП «Москоллектор». Это и диспетчеры, и бригады аварийно-ремонтного управления предприятия, и инспекторы службы контроля, и дежурные звенья эксплуатационных районов», – отмечается в сообщении.

Так, 28 аварийных бригад, 31 единица спецтехники, 99 человек были готовы к незамедлительному реагированию на возможные аварийные и другие нештатные ситуации. В режимные дни осуществлялось постоянное взаимодействие с ФСО РФ, УФСБ России по Москве и Московской области, ГУ МВД, ГУ МЧС России по городу Москве, ФСВНГ РФ.

«Повышенное внимание эксплуатационный персонал уделял подземным коллекторным комплексам в центре столицы, в местах массовых гуляний, крупных транспортных магистралей и развязок. В связи с обильными снегопадами регулярно очищать от снега приходилось не только территории предприятия, но и свыше 11 тысяч наземных сооружений коллекторного хозяйства – вентиляционных шахт», – подчеркивается в материале.

На всех автотранспортных базах предприятия осуществлялось круглосуточное дежурство персонала. Работники аварийно-ремонтного управления предприятия продолжали плановые работы в коллекторах «Сухаревский» и «Таганский» РЭК-1, «Звенигородский» РЭК-2, «Старокалужский» РЭК-3. Там меняли полосы заземления, кабельные и металлические конструкции.

Объединенная диспетчерская служба вела круглосуточный мониторинг всего подведомственного коллекторного хозяйства.