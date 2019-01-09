РИАМО - 9 янв. Задержанный по подозрению в убийстве сотрудника полиции в подмосковном Подольске житель Чувашии дал признательные показания и рассказал обо всех обстоятельствах преступления, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Ранее сотрудники уголовного розыска УМВД Подольска задержали подозреваемого в убийстве сотрудника полиции, находящегося не при исполнении своих должностных обязанностей (часть 1 статьи 105 УК РФ).

«Во время допроса подозреваемый дал следователю признательные показания, сообщив обо всех обстоятельствах совершенного им преступления. Также он подтвердил информацию о том, что он родом из Республики Чувашии и ранее судим за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (статья 317 УК РФ)», – говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается проведение следственных действий с участием подозреваемого. По ходатайству следствия судом будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

В среду в Подольске было обнаружено тело мужчины 1982 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело. Потерпевший являлся сотрудником полиции, проходившим службу в Тверской области. В квартире он находился в гостях у знакомой, где распивал алкоголь с ее соседом. Между мужчинами возник конфликт на почве ревности, в ходе которого один мужчина нанес другому удар ножом в область шеи. От полученного ранения майор полиции скончался на месте.