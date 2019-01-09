РИАМО - 9 янв. Жители столицы предпенсионного возраста (55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно) со страховым стажем не менее 9 лет, обладатели звания ветерана труда или ветерана военной службы теперь могут получать льготы по карте москвича, сообщается на официальном сайте мэра города.

С 1 января вступил в силу закон «О дополнительных мерах поддержки жителей города Москвы в связи с изменениями федерального законодательства в области пенсионного обеспечения».

«Теперь горожане смогут бесплатно ездить в метро, на Московском центральном кольце, в пригородных поездах и на наземном транспорте в Москве и Московской области. Также предусмотрены скидки в 7,5 тысячи столичных магазинах, которые участвуют в дисконтной программе», — говорится в сообщении.

Карта москвича работает как банковская, может заменить полис ОМС. С помощью карты можно без комиссии оплатить штрафы, ЖКУ, образовательные услуги на официальном сайте мэра.

«Центры «Мои документы» принимают заявления на оформление карты москвича с 9 января. С собой следует взять паспорт и, если есть, удостоверение ветерана труда или ветерана военной службы. Карту изготовят не более чем за 30 дней. На это время заявителю выдадут временный единый социальный билет для проезда в метро, на МЦК и наземном транспорте, а также справку для приобретения бесплатного проезда в пригородных поездах», — добавляется в сообщении.

Сейчас карты москвича есть у 4,8 миллиона человек, из которых 4,6 миллиона являются активными пользователями. В 2018 году карта заменила документ, который удостоверяет право получить меры социальной поддержки при посещении Московского зоопарка, павильона «Космос» на ВДНХ, медиакомплексов «Полет» и «Машина времени», а также подземного музея в парке «Зарядье».

Картой можно воспользоваться и при аренде оборудования для летних видов спорта на площадках парка Горького, при посещении 90 музейных площадок города в рамках проекта «Музеи — детям» (это касается школьников), а также в поездах компании «Аэроэкспресс» (для держателей, имеющих право на льготный проезд).

Зимой карта москвича дает право получить билеты по льготной цене на катки ВДНХ и парка Горького. При этом дополнительных документов, удостоверяющих льготу, предъявлять не нужно.

С августа прошлого года карту выпускают в новом дизайне. На карте изображена панорама города в свете фонарей. На данный момент уже выдали 620 тысяч карт с таким дизайном.