РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 янв. Турнир по тайскому боксу пройдет в городском округе Люберцы 20 января, в рамках турнира проведут матчевые встречи между спортсменами из Минска и Москвы, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель спорткомитета Люберец Владимир Сурков.

Двадцатого января во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах состоится турнир по тайскому боксу. Возрастная категория - от 6 до 40 лет. С 8:00 до 9:30 пройдет взвешивание, с 9:30 до 11:00 – жеребьевка. Торжественное открытие начнется в 11:30, в 12:00 начнутся соревнования.

«В рамках этого турнира в Люберцах пройдет матчевая встреча сборной Минска против сборной Москвы, в ней примут участие юные спортсмены от 10 до 15 лет. Списки пар сейчас еще уточняются. Встреча пройдет при поддержке федерации тайского бокса Москвы. Всего планируется 10 поединков», – сказал Сурков.

Он подчеркнул, что в Люберцах такой турнир и матчевые встречи пройдут впервые.

«Надеемся, он станет традиционным. Победителям турнира вручат грамоты и медали. В номинации «Лучший бой» и «За волю к победе» предусмотрены подарки от спонсоров», – добавил Сурков.