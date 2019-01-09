РИАМО – 9 янв. На участке реки Москвы близ городского округа Коломна 10 января прогнозируется понижение уровня воды до опасно низкой отметки (0-20 сантиметров), по этой причине возможны перебои в работе понтонных мостов, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«На территории городского округа находится три понтонных моста и один стационарный через реку Москву», – говорится в сообщении.

На данный момент все переправы работают в штатном режиме.

«Круглосуточно проводится мониторинг уровня воды, организовано дежурство спасателей», – заключается в материале.