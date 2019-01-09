РИАМО (БАЛАШИХА) – 9 янв. Коммунальщики подмосковной Балашихи очистили от снега и наледи проезжую часть на улице Некрасова, уборку произвели по жалобе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи написал на портал жалобу на плохую уборку снега с дороги на улице Некрасова. Он отметил, что проезжая часть не очищается от снежных навалов.

«Администрация Балашихи рассмотрела обращение по вопросу очистки от снега и наледи проезжей части автомобильной дороги улицы Некрасова и сообщает, что все работы выполнены», – сказал замглавы администрации округа Игорь Дьяков.

Портал «Добродел» запустили в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.