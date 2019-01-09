РИАМО – 9 янв. Депутат от ЛДПР, заместитель главы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил предоставить возможность гражданам России уже 1 января выйти на работу, а дни новогодних выходных компенсировать в любое время года.

«Я убежден, что время своего отдыха в новогодние каникулы граждане имеют право выбирать самостоятельно. Поэтому предлагаю разрешить гражданам России использовать дни новогодних каникул по своему усмотрению», - сказал Чернышов.

Он полагает, что таким образом жители России смогут избежать непростого периода адаптации после длинных праздников к трудовым будням.

«Люди должны иметь возможность выбирать самостоятельно, отдыхать им после Нового года или же выйти на работу пораньше, используя свободные дни позже. Например, увеличив за счет них свой отпуск или взяв выходной в удобное для себя время», - добавил Чернышов.