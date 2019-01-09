РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 9 янв. Традиционный концерт «Про-Старый Новый год» проведет школа современного танца «Про-Движение» во Дворце культуры «Подмосковье» Красногорска 13 января, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Тринадцатого января в ДК «Подмосковье» состоится традиционный ежегодный концерт «Про-Старый Новый год», который подготовила для своих зрителей школа современного танца «Про-Движение», – говорится в сообщении.

Концерт начнется в 19:00. Вход бесплатный. Мероприятие предназначено для детей старше 6 лет.

Школа «Про-Движение» работает в Красногорске с 2003 года. Детей и взрослых обучают различным направлениям современного танца. Руководят коллективом Виктор Барыкин и Юлия Непомнящая.