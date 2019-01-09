РИАМО - 9 янв. Московское областное УФАС включило сведения, представленные МКУ «Центр торгов» в отношении ООО «Проспект», в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения условий заключенного контракта, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Учреждение заключило с обществом контракт на оказание образовательных услуг по программе повышения квалификации. Однако в связи с нарушением ООО «Проспект» условий исполнения контракта, МКУ «Центр торгов» расторгло контракт в одностороннем порядке.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», – поясняется в материале.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Проспект» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.