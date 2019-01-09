РИАМО - 9 янв. Строительство трех жилых домов продолжается в поселке Битца Ленинского района, все работы на объектах планируют завершить в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству фундаментов и подземной части зданий», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

По проекту, площадь каждого их трех домов переменной этажности (18-26) составит 41348 квадратных метров, где жилая площадь здания 29077 квадратных метров.

«Каждая новостройка рассчитана на 504 квартиры. В проекте благоустройства также учтены требования доступности для маломобильных групп населения», – добавляется в сообщении.

На прилегающей территории появятся пешеходные дорожки и места для отдыха, детские игровые и спортивные комплексы, малые архитектурные формы, будет выполнено озеленение территории и устроено уличное освещение.

Застройщиком объекта выступает ООО «Специализированный застройщик «Исторический район».

«К проверкам будут привлекаться специалисты ГБУ «Мособлстройцнил», которые проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности строительства», – уточнил Гарибян.

Плановый срок завершения строительства – второй квартал 2021 года.