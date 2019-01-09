РИАМО – 9 янв. Власти подмосковного Дзержинского планируют привести контейнерные площадки к единому стилю, сообщил в своем Instagram-аккаунте глава муниципалитета Виталий Панаморенко.

«С 1 января 2019 года в Московской области заработала система раздельного сбора мусора. На территории нашего муниципального образования (Дзержинский – ред.) все контейнерные площадки в скором времени будут приведены к единому стилю», – написал Панаморенко.

С начала 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Подмосковье стало первым в стране регионом, где в каждом муниципалитете внедрили раздельный сбор мусора.

Мусор будут перерабатывать раздельно. Из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций. Из «чистых» отходов, их порядка 40% от поступающего объема ТКО, извлекут и в дальнейшем используют до 20% полезных фракций. Из «грязных» отходов отберут органику, которую переработают в компост.