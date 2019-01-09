РИАМО - 9 янв. Рождественский турнир по хоккею среди детских и подростковых команд прошел в поселке Тучково Рузского городского округа, по его итогам наградили победителей и призеров, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В поселке Тучково состоялся рождественский турнир по хоккею среди детских и подростковых команд Рузского городского округа. <…> В турнире приняло участие шесть команд – четыре из поселка Тучково и две из поселка Дорохово. Победители и призеры награждены кубками и медалями», - говорится в сообщении.

В результате в возрастной группе 2006-2011 годов рождения первое место заняла команда поселка Дорохово, второе место – ВМР-1, на третьем месте ВМР-2.

В возрастной группе 2001-2005 годов рождения на первом месте команда «Бикор», на втором – поселок Дорохово, третьей стала команда ВМР.