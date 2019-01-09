РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 янв. В подмосковном Подольске два офиса МФЦ микрорайона Климовск со среды начали работать без перерывов и выходных, сообщается в группе «МБУ Городского округа Подольск «МФЦ» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые заявители! С 9 января 2019 года офисы МФЦ в микрорайоне Климовск Подольска, расположенные по адресам: улица Заводская, дом 7 и улица Железнодорожная, дом 3 будут работать без выходных», - говорится в сообщении.

Также в материале отмечается, что данные офисы будут работать по графику - с 8:00 до 20:00, без перерыва.