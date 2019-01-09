РИАМО - 9 янв. Цены на столичных АЗС выросли, по данным на первый рабочий день 2019 года, увеличение стоимости топлива зафиксировано как минимум на заправках шести крупных сетей АЗС, сообщается на сайте Московской топливной ассоциации.

По сравнению с 24 декабря 2018 года, по данным на среду, средневзвешенные цены на дизель в столице достигли 46,84 рубля за литр – плюс 50 копеек в цене, на Аи-92 – 42,31 рубля за литр (плюс 0,19 рубля), на Аи-95 – 45,99 рубля за литр (плюс 0,2 рубля).

Так, выросла средневзвешенная стоимость дизеля на заправках «Газпромнефть-Северо-Запад», «ТНК-Столица», «РН-Москва», «Петрол Комплекс», «Шелл нефть», «Лукойл-Центрнефтепродукт». Снедневзвешенная цена на Аи-92 увеличилась у тех же компаний, кроме «АЗС Газпромнефть-Северо-Запад». У этих же пяти сетей АЗС выросли средние цены на Аи-95 и Аи-98.

Средняя цена на бензин за этот период уменьшилась у заправок «Тиса» и «Астра АЗС», у последней – только на Аи-92 и Аи-95.