РИАМО – 9 янв. Стоимость нефти марки WTI увеличилась более чем на 3% и продолжает расти, сообщает Газета.ru.

«Согласно данным на 16:21 по московскому времени, стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 2,93% и достигла показателя в 51,24 доллара. При этом минутами рост цен превышал 3%», – отмечается в материале.

Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent превысила 60 долларов за баррель. Последний раз стоимость нефти Brent превышала отметку в 60 долларов за баррель 17 декабря 2018 года.

Всемирный банк понизил прогноз средней цены на нефть на ближайшие два года до 67 долларов за баррель.