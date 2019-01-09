РИАМО - 9 янв. В Московской области в текущем году площадь под посев яровых зерновых культур составит более 66 тысяч гектаров, это на 24% больше, чем в прошлом году, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

По его словам, чтобы был хороший урожай, аграрии в регионе начинают подготовительные работы задолго до посевной кампании. Сельхозорганизации Подмосковья активно приступили к подготовке к будущему сельскохозяйственному году еще до праздников.

«Ведутся работы по подготовке семенного материала, заключаются договоры на приобретение минеральных удобрений под будущий урожай. Планируемые площади под посев яровых зерновых культур в регионе составляют более 66 тысяч гектаров. Это на 24% больше площади сева 2018 года. Под картофель готовится более 13 тысяч гектаров», - отметил Разин.

Он уточнил, что в преддверии полевых работ в регионе обновляется парк сельхозтехники и активно формируется структура площадей под посев.

Министр добавил, что озимых культур под урожай 2019 года было посеяно в Подмосковье на площади более 90 тысяч гектаров.