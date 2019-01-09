РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 янв. В городском округе Люберцы планируют организовать работу 23 ледяных горок, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В парках городского округа Люберцы установили шесть деревянных горок для катания на ватрушках. С 29 декабря 2018 года приступили к формированию снежных горок во дворах для катания на санках и лыжах. Всего планируем организовать 23 ледяные горки», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что для любителей лыжного спорта в рекреационных зонах округа проложили семь трасс.