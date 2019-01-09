РИАМО - 9 янв. ПАО «МОЭК» за период с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года увеличило отпуск тепловой энергии на 28,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за более низкой температуры воздуха, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«По оперативной информации, объем полезного отпуска тепловой энергии потребителям за указанный период составил 165 тысяч гигакалорий в час, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель составил 128 тысяч гигакалорий в час», – отмечается в материале.

Увеличение отпуска тепла, в первую очередь, обусловлено более низкой температурой наружного воздуха в Московском регионе по сравнению с новогодними праздниками 2018 года.

В частности, с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года в Москве в среднем было холоднее на 6,1 градуса.