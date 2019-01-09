РИАМО (КОРОЛЕВ) – 9 янв. Хоккейный клуб «Вымпел» из подмосковного Королева уступил со счетом 2:6 команде «Зоркий-ГСС» из Красногорска в матче первенства Московской области по хоккею с мячом, сообщается в Instagram-аккаунте ХК «Вымпел».

Матч между «Зорким-ГСС» и «Вымпелом» прошел 8 января на стадионе «Зоркий» в Красногорске.

«Проигрываем в Красногорске. «Зоркий-ГСС» – «Вымпел», 6:2», – говорится в сообщении.

Первенство Московской области по хоккею с мячом – один из старейших в России региональных турниров, он проводится с 1933 года. С 2004 года в первенстве Московской области принимают участие и команды из Москвы.

Представители «Вымпела» из Королева являются многократными призерами первенства.