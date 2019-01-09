РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 янв. Пять бригад энергетиков Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК) обеспечили надежное электроснабжение потребителей в новогодние праздники в подмосковном Подольске, говорится в сообщении пресс-службы и информации филиала ПАО «МОЭСК» – Южные электрические сети.

«Энергетики ПАО «МОЭСК» обеспечили надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей столичного региона в новогодние праздники. Все энергооборудование компании работало в штатном режиме. Был усилен контроль за электросетевыми объектами, которые функционировали без сбоев. Всего в компании МОЭСК на протяжении новогодних праздников дежурили 443 бригады (2 291 человек) и 2 726 единиц спецтехники. В Подольске в оперативной готовности находились пять бригад и более 30 человек, имеющих в распоряжении необходимую для проведения работ спецтехнику, лабораторию и передвижные электростанции», – говорится в сообщении.

Электрики были готовы в кратчайшие сроки отреагировать на любые изменения оперативной обстановки в Москве и Подмосковье. Во всех филиалах компании в период праздников организовали круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Разработали четкую схему оповещения и вызова аварийно-восстановительных бригад в случае возникновения технологических нарушений, что позволило снизить среднее время восстановления электроснабжения потребителей на 11%.

«Благодаря высокой квалификации технического персонала компании и современному электрооборудованию новогодние праздники в Москве и области прошли без значительных нарушений электроснабжения потребителей. Залогом надежной работы электросетевого комплекса компании стали качественные работы по своевременному выполнению профилактических мероприятий ремонтной программы, модернизации оборудования и внедрению новейших цифровых технологий», – сказал первый заместитель директора-главный инженер ПАО «МОЭСК» Дмитрий Гвоздев.