РИАМО - 9 янв. С оптово-распределительного центра в поселении Сосенское новой Москвы изъяли свыше 80 килограммов запрещенной к ввозу в Россию утиной печени, продукцию уничтожили, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

27 декабря 2018 года при проведении проверки на территории оптово-распределительного центра «Фуд Сити» (Москва, поселение Сосенское, 22 километр Калужского шоссе, дом 10) выявлена продукция животного происхождения, запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации (печень утиная замороженная производства Франции). Общий вес продукции составил 83 килограмма.

«В соответствии с действующим законодательством РФ, запрещенная к ввозу на территорию РФ продукция изъята из оборота, и 28 декабря 2018 года уничтожена термическим способом, путем сжигания в специализированной печи на технической площадке, расположенной в городском округе Ступино Московской области», - говорится в сообщении.