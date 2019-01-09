РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 янв. Песенный фестиваль «Подольские вечера» с участием заслуженного артиста России Бориса Шварцмана отроется в подмосковном Подольске 13 января, он будет проводиться два раза в месяц, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Тринадцатого января в торгово-развлекательном комплексе «Хамелеон», расположенном по адресу: микрорайон Климовск, улица Победы, дом №3 стартует открытый песенный фестиваль «Подольские вечера». Начало мероприятия в 17:00.

«Участниками первого фестивального дня станут: заслуженный артист России Борис Шварцман, Геннадий Богданов и группа «Русские», Олег Успенский, а также подольские исполнители Виктория Полинская, Вера Русскина, Юлианна Антарес, Андрей Балашов и другие», – говорится в сообщении.

Ожидается, что фестиваль будет проходить два раза в месяц по воскресеньям. На мероприятие приглашаются все желающие. Вход бесплатный.