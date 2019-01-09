РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 янв. В прошлом году в городском округе Люберцы для жителей и гостей организовали более 4,8 тысяч различных культурных мероприятий, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В 2018 году проведено 4 833 культурных мероприятия, их посетили в общей сложности более 988 тысяч человек. В минувшем году (в 2018 году - ред.) открыли картинную галерею с хранилищем на 5 тысяч картин. Имеются подлинные творения Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова, Ивана Шишкина. Завершили капремонт Дома офицеров и Детской школы искусств №4, оснастили классы музыкальными инструментами: виброфон, ударные, струнно-смычковые, фортепиано», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в планах на 2019 год - реконструкция Дворца культуры со строительством пристройки для хореографической школы, а также до 2020 года - завершение работ по реконструкции люберецкого краеведческого музея.