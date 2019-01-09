РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 янв. В микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска расчистили от снега и залили каток, он возобновит работу 10 января, сообщается в группе «Территориальный отдел в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня (9 января - ред.) расчистили и залили каток в микрорайоне Кузнечики. Кататься и играть в хоккей на нем можно будет с 10 января. Посещение катка бесплатное», - говорится в сообщении.

Снег на катке во дворе многоквартирного дома №15 по улице Академика Доллежаля убирали сотрудники управляющей компании ООО «Управдом», заливали каток сотрудники управляющей компании МУЖРП-12 и территориального отдела в микрорайоне Кузнечики администрации городского округа Подольск. Ранее каток заливали с 7 по 18 декабря.