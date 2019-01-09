РИАМО - 9 янв. Ограничение движения ввели в столичном районе Выхино-Жулебино в связи со строительством станции «Юго-Восточная» Некрасовской линии метро, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Участок: пересечение Ферганской улицы и Ташкентской улицы. Период: с 28 декабря 2018 года по 23 декабря 2019 года круглосуточно. Особенности: одна полоса», - говорится в сообщении.

Всего на Некрасовской линии разместятся восемь станций: «Нижегородская улица», «Стахановская», «Юго-Восточная», «Окская», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская», «Некрасовка». Первый участок - от станции «Косино» до «Некрасовки» - планируют открыть в марте-апреле этого года.

«Розовая» ветка существенно разгрузит пассажиропоток на Таганско-Краснопресненской линии и в целом улучшит транспортную ситуацию в районах Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также в подмосковных Люберцах.