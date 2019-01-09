РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 янв. Восемнадцать дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием несовершеннолетних произошли в подмосковной Балашихе в 2018 году, говорится в сообщении отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«На территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» за 12 месяцев произошло 18 ДТП с участием детей (в аналогичный период 2017 года – 24). В них пострадало 19 несовершеннолетних (в 2017 году – 25, один из которых погиб): 10 пешеходов, в 2017 году – 17), восемь детей-пассажиров (за аналогичный период 2017 года – шесть) и один велосипедист (в 2017 году – один и один мотоциклист)», – говорится в сообщении.

Восемь ДТП из 18 произошли в микрорайоне Железнодорожный. В 10 авариях дети находились со взрослыми. Все инциденты происходили с 8:10 до 11:10 и с 14:20 до 22:30.

Всего за 12 месяцев 2018 года произошло 12 ДТП с участием детей по вине водителей (в прошлом 2017 году – 16), по вине детей – шесть (в прошлом году (в 2017 году - ред) – восемь).

Четыре ДТП произошли в зоне пешеходного перехода (в 2017 году - девять), шесть - вне зоны пешеходного перехода (в 2017 году - восемь), семь ДТП - в результате столкновения транспортных средств, в которых было ранено 7 детей-пассажиров). В прошлом году их число составило шесть.

Двенадцать детей, пострадавших в ДТП в 2018 году, - учащиеся школ Балашихи и Реутова, шесть детей – воспитанники детских садов, один ребенок не обучается, заключается в материале.