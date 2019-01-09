РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 янв. Управляющие компании создали 41 бригаду для ликвидации снега и наледи с крыш домов городского округа Люберцы, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В городском округе Люберцы очистка кровель от снега, наледи и обледенений в зимний период требуется в 831 многоквартирном доме. Для очистки кровель от снега и наледи силами УК, ТСЖ и ЖСК сформирована 41 бригада, численностью 127 сотрудников. Наличие бригад в таком объеме позволяет проводить очистку 67 кровель в день. Расчистка кровель проводится поэтапно», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что УК, ТСЖ, ЖСК перед сбросом снега обязаны проводить охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность движения транспортных средств и прохода пешеходов, с установкой предупреждающих ограничительных средств. В обязательном порядке обеспечивать ограждение сигнальной лентой и предупреждающими знаками опасных участков.

«Очистка крыш от снега и наледи со сбросом его на тротуары допускается только в светлое время суток с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плоских кровель производить на внутренние дворовые территории. Сброшенные с кровель снег и наледь убирается в специально отведенные места для последующего вывоза не позднее 3-х часов после сброса», - пояснил Ружицкий.

По его словам, при сбрасывании снега с крыш принимаются меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, растяжек, средств размещения информации, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи. Перед допуском на кровлю проводится инструктаж по технике безопасности рабочих с обязательной росписью в журнале. Бригады должны быть укомплектованы инвентарем и оборудованием в полном объеме.

«В случае возникновения вопросов по уборке снега и сосулек необходимо обратиться в диспетчерские службы УК, ТСЖ, ЖСК, либо в ЕДС ЖКХ по телефону 8(495)103-44-33; 8(800)301-44-33», - добавил Ружицкий.