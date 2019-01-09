РИАМО – 9 янв. В столичных образовательных учреждениях ограничили занятия на открытом воздухе из-за морозной погоды, сообщает РИА Новости.

«В настоящее время образовательные организации, подведомственные департаменту образования города Москвы, работают в штатном режиме, однако занятия на открытом воздухе ограничены», – говорится в сообщении.

Учеников и родителей дополнительно проинформируют об изменениях в учебном плане в случае достижения температуры воздуха, при которой посещение школ не рекомендовано.

Согласно рекомендации столичного управления Роспотребнадзора, проведение уроков в школах отменяют при снижении температуры воздуха до минус 25 градусов. При этом ученики, оставшиеся дома, продолжат обучение дистанционно.

Десятого января в Московском регионе ожидается небольшой снег. Ночью в столице минус 14-12 градусов, в Подмосковье — минус 17-12. Днем в мегаполисе минус 10-8, по области до минус 13 градусов. Средняя суточная температура воздуха окажется ниже нормы на 2-3 градуса.