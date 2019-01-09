РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 янв. В подмосковном Королеве народный театр «Карамболь» проведет кастинг среди жителей города, прошедшие прослушивание обучатся сценическому движению, актерскому мастерству и сценической речи бесплатно, говорится в сообщении сообщества «ВКонтакте» театра.

Кастинг пройдет 3 февраля с 15:00 до 20:00 в «Центре культуры и досуга «Болшево», необходима предварительная запись.

«Народный театр «Карамболь» проводит прослушивание желающих играть в театре! Если вам от 16 лет и больше, если вы всегда мечтали играть на сцене, хотели примерять на себе образы героев и злодеев, желали принимать участие в городских праздниках, концертах, театрализованных гуляньях и прочих мероприятиях то вы непременно должны прийти на наш кастинг! При успешном прослушивании у вас появится шанс обучаться сценическому движению, актерскому мастерству и сценической речи, абсолютно бесплатно!» - отмечается в сообщении.

Прослушивание состоит из трех этапов: запись на кастинг, сам кастинг и оглашение результатов. На прослушивание принимаются такие виды выразительности как: танец, песня, проза, стихотворение, басня, миниатюра, этюд, работа с воображаемым предметом, движения животных.

Записаться на кастинг можно по телефонам: режиссер - Сергей Коновалов 8(906)775-18-88, помреж - Екатерина Костромова 8(901)763-68-81, написать в личные сообщения в соцсети «ВКонтакте» Екатерине Ситрейн, Алику Карамельному и в сообщения сообщества «Народный Театр «Карамболь» или подойти в «Центр культуры и досуга «Болшево» в кабинет №2.

Театр-Студия «Карамболь» - один из самых старых театральных коллективов города Королев, был создан в 1988 году в клубе БМЗ (Болшевский Машиностроительный завод) режиссером Ильей Ануфриенко. Ныне коллективом руководит бывший актер Театра-Студии, выпускник Московского государственного университета культуры и искусства Сергей Коновалов. В студии проводят занятия по сценическому движению, актерскому мастерству и сценической речи.