РИАМО - 9 янв. С 30 декабря по 8 января поезда «Аэроэкспресс» перевезли более 250 тысяч человек, что на 10% больше показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Днем пиковой нагрузки стало 30 декабря – более 36 тысяч пассажиров. В среднем, в выходные дни аэроэкспрессы ежедневно перевозили по 25 тысяч человек», - уточняется в материале.

Как отметила генеральный директор «Аэроэкспресс» Алина Бисембаева, компания наблюдает рост пассажиропотока на Шереметьевском и Внуковском направлениях «Аэроэкспресс» в начале года – плюс 15% и плюс 10% соответственно.

«Это позитивная динамика, которую мы планируем поддерживать и дальше», – добавила Бисембаева.

До 15 января в «Аэроэкспресс» продолжает действовать новогодняя акция «Проезд для детей за 1 рубль», которая распространяется на юных пассажиров в возрасте до 14 лет включительно. Для получения билета со скидкой необходимо предъявить сотрудникам компании документ, удостоверяющий возраст ребенка.