РИАМО - 9 янв. В московском театре «Модерн» 8 февраля пройдет премьера спектакля Юрия Грымова «Ничего, что я Чехов?», он повествует о жизни актера Михаила Чехова и его жены, актрисы Ольги Чеховой, говорится в сообщении пресс-службы театра.

«Великий актер, педагог, режиссер Михаил Чехов и его жена, актриса Ольга Чехова – легенды театра, чьи имена прошли сквозь время. История их жизни окутана не только мифами, но и мечтами любого актера подражать им. Сегодня ни в кино, ни в театре почти ничего не говорится об этой паре. В спектакле «Ничего, что я Чехов?» жизненный путь гениев неразрывно связан с историческими эпохами – дореволюционной, революционной, военной», – говорится в сообщении.

Судьбы главных героев пересекаются с Ольгой Книппер-Чеховой, Константином Станиславским, Евгением Вахтанговым, Адольфом Гитлером, Лаврентием Берия, Мэрилин Монро и другими. По разным сведениям, в военное время Ольга Чехова работала на три разведки одновременно.

В спектакле «Ничего, что я Чехов?» заняты заслуженная артистка РСФСР Анна Каменкова, народный артист России Петр Воробьев, Александр Горелов, Мария Орлова, Алексей Багдасаров и другие актеры театра «Модерн». Премьера состоится 8 февраля. Продолжительность спектакля – 1 час 55 минут без антракта.

«Я давно хотел снять фильм или поставить спектакль об актерах, об этой в чем-то непостижимой профессии. Это очень амбициозная задача – есть опасность перейти в лживый пафос или не сказать ничего. Но «Модерн» решился на этот шаг, и мы ставим спектакль, посвященный Михаилу и Ольге Чеховым, символам русского театра», – отметил Грымов.

Он добавил, что эта постановка об особом человеческом состоянии – состоянии актера, когда театр становится смыслом существования, когда человек перестает принадлежать себе, а всецело подчиняется искусству.