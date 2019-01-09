РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 янв. Сотрудники Госавтоинспекции Красногорска до конца января будут выявлять пьяных водителей на дорогах городского округа, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД УМВД России по Красногорску.
«Отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Красногорск информирует участников дорожного движения о том, что в январе будет организовано проведение сплошных (тотальных) проверок. Оперативно-профилактические мероприятия по теме «Нетрезвый водитель» будут проведены 19 и 25 января», – говорится в сообщении.
16 и 22 января сотрудники ГИБДД особое внимание уделят перевозке пассажиров.
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